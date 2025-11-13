Rivolta nel carcere di Como con poliziotto in ostaggio due agenti feriti e un detenuto grave | la situazione

Notizie.virgilio.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Detenuti in rivolta nel carcere di Como, un poliziotto preso in ostaggio e due agenti feriti portati in ospedale. Grave un recluso di 24 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it



© Notizie.virgilio.it - Rivolta nel carcere di Como con poliziotto in ostaggio, due agenti feriti e un detenuto grave: la situazione

