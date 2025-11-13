Rivolta nel carcere di Como con poliziotto in ostaggio due agenti feriti e un detenuto grave | la situazione
Detenuti in rivolta nel carcere di Como, un poliziotto preso in ostaggio e due agenti feriti portati in ospedale. Grave un recluso di 24 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Rivolta in carcere a Como, 4 feriti - Quattro feriti nel carcere "Bassone" di Como, nel corso di una rivolta che ha coinvolto un numero imprecisato di detenuti. Lo riporta rainews.it
Rivolta al carcere Bassone di Como: tre agenti feriti, grave detenuto di 24 anni. Casa circondariale cinturata - Il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello. ilgiorno.it scrive
Detenuti in rivolta al carcere di Como dopo un tentativo di evasione sventato: struttura circondata, tre feriti - Un gruppo di detenuti nel carcere del Bassone di Como avrebbe dato il via a una rivolta dopo un tentativo di evasione sventato ... Riporta fanpage.it