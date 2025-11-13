Quattro feriti oggi nel carcere del "Bassone" di Como, nel corso di una rivolta che ha coinvolto un numero ancora imprecisato di detenuti. Il più grave è proprio un detenuto (e non un agente, come era emerso in un primo momento) ricoverato attorno alle 19 in codice rosso all’ospedale di Monza. Avrebbe subito un trauma toracico dopo essere rimasto schiacciato tra le ante di un cancello. Gli altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rivolta in carcere a Como e un tentativo di fuga: 4 feriti, grave un detenuto