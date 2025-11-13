Rivolta in carcere a Como e un tentativo di fuga | 4 feriti grave un detenuto
Quattro feriti oggi nel carcere del "Bassone" di Como, nel corso di una rivolta che ha coinvolto un numero ancora imprecisato di detenuti. Il più grave è proprio un detenuto (e non un agente, come era emerso in un primo momento) ricoverato attorno alle 19 in codice rosso all’ospedale di Monza. Avrebbe subito un trauma toracico dopo essere rimasto schiacciato tra le ante di un cancello. Gli altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rivolta nel carcere Ferrante Aporti di Torino, condannato a 4 anni il minorenne che lanciò la bici ai Murazzi Vai su X
Condannato il capo della rivolta al carcere minorile di Torino. E' uno dei giovani che avevano lanciato la bici ai Murazzi, rendendo invalido uno studente #ioseguotgr https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/11/rivolta-al-ferrante-aporti-condannato-a-4- - facebook.com Vai su Facebook
Detenuti in rivolta al carcere di Como dopo un tentativo di evasione sventato: struttura circondata, tre feriti - Un gruppo di detenuti nel carcere del Bassone di Como avrebbe dato il via a una rivolta dopo un tentativo di evasione sventato ... Secondo fanpage.it
Principo di rivolta nel carcere del Bassone. Tre agenti feriti, uno grave - In mattinata sventata una tentata evasione, poi è salita la tensione. Lo riporta rainews.it
Carceri, rivolta a Como: 3 poliziotti in ospedale, uno è grave - Sono stati trasportati all'ospedale di Cantù i 3 poliziotti presi in ostaggio dai detenuti del carcere di Como, questo pomeriggio. Scrive lapresse.it