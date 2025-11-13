Rivolta in carcere a Como 4 feriti

21.12 Quattro feriti nel carcere "Bassone" di Como, nel corso di una rivolta che ha coinvolto un numero imprecisato di detenuti. Tre dei feriti sono agenti di Polizia penitenziaria, il quarto è un detenuto, il più grave per un trauma toracico: è rimasto schiacciato da un cancello. La Casa circondariale di Como è in cima alle classifiche sul sovraffollamento delle carceri italiane: 424 detenuti a fronte di una capienza di 265. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it