Rivolta al carcere Bassone i detenuti tengono in ostaggio alcune guardie video

Un’atmosfera irreale è calata su via al Bassone, segnata da sirene, lampeggianti e un via vai continuo di mezzi di emergenza. Qualcosa di molto grave stava accadendo all’interno del carcere di Como, dove una parte della polizia penitenziaria è finita sotto il controllo di un gruppo di detenuti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

