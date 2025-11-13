Rivolta al carcere Bassone i detenuti tengono in ostaggio alcune guardie video
Un’atmosfera irreale è calata su via al Bassone, segnata da sirene, lampeggianti e un via vai continuo di mezzi di emergenza. Qualcosa di molto grave stava accadendo all’interno del carcere di Como, dove una parte della polizia penitenziaria è finita sotto il controllo di un gruppo di detenuti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rivolta nel carcere Ferrante Aporti di Torino, condannato a 4 anni il minorenne che lanciò la bici ai Murazzi Vai su X
Condannato il capo della rivolta al carcere minorile di Torino. E' uno dei giovani che avevano lanciato la bici ai Murazzi, rendendo invalido uno studente #ioseguotgr https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/11/rivolta-al-ferrante-aporti-condannato-a-4- - facebook.com Vai su Facebook
Detenuti in rivolta al carcere di Como dopo un tentativo di evasione sventato: struttura circondata, tre feriti - Un gruppo di detenuti nel carcere del Bassone di Como avrebbe dato il via a una rivolta dopo un tentativo di evasione sventato ... Scrive fanpage.it
Rivolta al carcere Bassone di Como: tre agenti feriti, grave detenuto di 24 anni. Casa circondariale cinturata - Il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello. Come scrive quotidiano.net
Principo di rivolta nel carcere del Bassone dopo tentata evasione - Secondo quanto riferisce il sindacato Uilpa della polizia penitenziaria, le tensioni sarebbero scoppiate dopo un tentativo di evasione, sventato ... Segnala rainews.it