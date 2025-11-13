Rinnovo Pacho prolungamento vicino? In Francia sono sicuri sulla decisione del Paris Saint-Germain sul contratto del difensore

Calcionews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinnovo Pacho, prolungamento vicino? In Francia sicuri sulla decisione del Paris Saint-Germain: firma a un passo. Le ultime notizie a riguardo Willian Pacho, difensore centrale ecuadoriano del Paris Saint-Germain, ha deciso di rinnovare il suo contratto con i campioni d’Europa, firmando un’estensione di un anno, come riportato da RMC Sport. Il giocatore, che ha contribuito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

rinnovo pacho prolungamento vicino in francia sono sicuri sulla decisione del paris saint germain sul contratto del difensore

© Calcionews24.com - Rinnovo Pacho, prolungamento vicino? In Francia sono sicuri sulla decisione del Paris Saint-Germain sul contratto del difensore

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Rinnovo Pacho Prolungamento Vicino