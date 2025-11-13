Richetti il parlamentare di Azione derubato due volte in un giorno

Iltempo.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppia disavventura per Matteo Richetti, parlamentare di Azione, mentre nei giorni scorsi era in viaggio con il segretario Carlo Calenda: prima ha subito il furto di un bagaglio sul treno e poi, dopo essere arrivato in stazione a Roma, qualcuno ha cercato di rubargli un'altra valigia aprendo il portellone del van su cui i due erano saliti. A raccontare il tutto è proprio Calenda, oggi a Bologna per partecipare a un dibattito pubblico. In Italia "c'è un boom della microcriminalità, cosa che tra l'altro va rinfacciata a questo Governo, che ha detto 'lotta alla criminalità'", afferma Calenda interpellato dalla stampa sul tema sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

