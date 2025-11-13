Richetti il parlamentare di Azione derubato due volte in un giorno

Doppia disavventura per Matteo Richetti, parlamentare di Azione, mentre nei giorni scorsi era in viaggio con il segretario Carlo Calenda: prima ha subito il furto di un bagaglio sul treno e poi, dopo essere arrivato in stazione a Roma, qualcuno ha cercato di rubargli un'altra valigia aprendo il portellone del van su cui i due erano saliti. A raccontare il tutto è proprio Calenda, oggi a Bologna per partecipare a un dibattito pubblico. In Italia "c'è un boom della microcriminalità, cosa che tra l'altro va rinfacciata a questo Governo, che ha detto 'lotta alla criminalità'", afferma Calenda interpellato dalla stampa sul tema sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Richetti, il parlamentare di Azione derubato due volte in un giorno

