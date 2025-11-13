Riccio a Sky prima di Italia Moldova | La squadra si è messa a disposizione I giocatori al di là di quello che fanno nei loro club ci hanno dato delle belle risposte

Riccio, viceallenatore della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Moldova. Le sue parole in vista del match Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Italia Moldova, Luigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana, ha parlato della preparazione della squadra e delle aspettative per la .

