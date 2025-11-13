Riapre il tratto di E45 a doppio senso conclusi i lavori nella gallerie Verghereto Spagnola e nel viadotto Fornello II

Cesenatoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità importanti riguardanti la E45. Ad annunciarle la deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri.“Domani saranno completamente aperte al traffico entrambe le carreggiate della Ss 3 bis Tiberina comprese tra il Km 166+00 ed il Km 168+200, essendo stati ultimati i lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

E45. Conclusi lavori nel tratto provinciale, nel complesso investiti oltre 48 milioni di euro - Anas (Gruppo FS Italiane) ha concluso importanti interventi di riqualificazione della strada statale 3bis “Tiberina” (itinerario E45), nel tratto che ricade nel territorio provinciale di Forlì- Secondo corrierecesenate.it

E45, l’incubo non è ancora finito. Buche e lavori sul tratto del Puleto: "Giunti pericolosi, subito interventi" - L’sos è stato lanciato sul public group "Vergogna E45", più che mai attivo su Facebook anche come strumento di informazione e servizio sull’intera superstrada: buche, per non dire crateri, per chi ... Da lanazione.it

E45, il punto sui lavori e le tempistiche - Puntuale e dettagliato focus, da parte dell’onorevole Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), sulla situazione dei lavori in E45 nella tratta Canili di Verghereto- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riapre Tratto E45 Doppio