Regionali Salvini a Salerno | In Campania partita aperta dipende da quanti votano

"Non sono nessuno per giudicare chi vota e chi non vota. Dico semplicemente, e questo vale domenica 23 in Campania, in Puglia e in Veneto, che chi non vota poi non si lamenti, in questo caso in Campania, se le cose non cambiano. Perché a differenza di qualche anno fa dove il centrodestra è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ELEZIONI REGIONALI Matteo Salvini: “Se mi lasciano fare il Ponte sullo Stretto darà lavoro a tanti ragazzi pugliesi!”, risate e applausi. #lattacco #elezioniregionali #centrodestra #giorgiameloni #candidati - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali in Campania. State con noi! x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Regionali Campania. Salvini: «La Circumvesuviana è da commissariare subito» - «Il mio ministero direttamente ha oggi 20 miliardi di euro di cantieri aperti in Campania». Scrive ilmattino.it

Regionali, Salvini a Salerno: "In Campania partita aperta, dipende da quanti votano" - In merito al 'partito' degli indecisi, Salvini ha aggiunto: "Se stando ai sondaggi, la metà della gente a Salerno come a Napoli sta a casa e non vota, è chiaro che il voto di struttura che la sinistra ... Segnala salernotoday.it

Candidati della Lega alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa - La Lega di Matteo Salvini ovviamente candida Cirielli come governatore in Campania. Come scrive fanpage.it