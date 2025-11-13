Regionali Fratoianni Avs | La crisi della Sanità campana non è colpa di De Luca

Nella grande giostra delle elezioni regionali è il turno di Nicola Fratoianni, oggi 13 dicembre in visita a Napoli per incontrare i candidati della sua lista in appoggio a Roberto Fico. Tra questi, Rosario Andreozzi, già consigliere comunale, e Souzan Fatayer, napoletana di origini palestinesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Fratoianni ad #Avellino: «Contro questa destra necessaria un’alternativa. Fico avrà il coraggio di cambiare la #Campania» #Regionali #Avs orticalab.it/elezioni-regio… via @Orticalab Vai su X

Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) a Foggia per sostenere i candidati di AVS alle regionali e incontrare i lavoratori dell'IVECO - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Fratoianni (Si) a Valle: “Anche con De Luca, per tenere lontana una destra pessima. Ci vuole coraggio” - “Vogliamo dare forza ad Alleanza Verdi Sinistra, mettendo al primo posto la giustizia sociale, le questioni che riguardano la vita materiale degli italiani”. Da corriereirpinia.it

Fratoianni (AVS) a sostegno di Ferella e Fontanella: “La coalizione serve per impedire alla destra di governare la Campania” - “Di fronte a questa destra occorre il coraggio di costruire una coalizione che abbia la forza di impedirle di fare in Campania ciò che sta facendo dove governa nel Paese”. ntr24.tv scrive

Fratoianni in Capitanata per tirare la vola ai candidati Avs e incontrare i lavoratori della ex Iveco - Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, il 14 novembre sarà a Foggia a sostegno della lista di Ava e di Antonio Decaro. Segnala foggiatoday.it