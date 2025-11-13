Regionali Campania Maria Rosaria Boccia ci ripensa | Mi candido

Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna sui suoi passi. L’imprenditrice e influencer campana ha annunciato il suo ritorno in politica, spiegando che sarà candidata con Stefano Bandecchi alle prossime elezioni regionali in Campania. “Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino”, ha scritto Boccia in un lungo post sui social, ufficializzando la sua decisione di rientrare nella competizione elettorale. “Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza”, ha aggiunto, ringraziando chi le è rimasto accanto nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa: “Mi candido”

