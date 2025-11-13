Regionali Campania Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo

Maria Rosaria Boccia ci ha ripensato: si candiderà in Campania con Stefano Bandecchi. Si tratta di un colpo di scena, visto che l'imprenditrice di Pompei il 5 novembre scorso aveva ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali dopo aver ricevuto il secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. «Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino. Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza», ha scritto su Instagram.

