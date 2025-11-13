Regionali Campania Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo | Mi candido

(Adnkronos) – Ci ripensa e torna sui suoi passi, Maria Rosaria Boccia. "Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino" scrive l'imprenditrice campana, spiegando che sarà candidata con Stefano Bandecchi alle prossime Regionali. "Oggi torno a farlo, con la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondisci con queste news

Salerno, presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali in Campania. State con noi! x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Regionali, Antimafia: 4 impresentabili in Puglia e 4 in Campania. Veneto tutto ok - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo: "Mi candido" - Nei giorni scorsi l'imprenditrice aveva ritirato la sua candidatura con Stefano Bandecchi, dopo aver ricevuto un secondo avviso di garanzia Ci ripensa e torna sui suoi passi, Maria Rosaria Boccia. Scrive msn.com

Maria Rosaria Boccia ha cambiato ancora idea e ora dice di nuovo che si candida in Campania - L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, al centro dello scandalo che portò alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha cambiato di nuovo idea e ha detto di volersi candidare alle ... Come scrive ilpost.it

Maria Rosaria Boccia torna in campo: di nuovo in corsa per le Regionali in Campania - Dopo il ritiro a seguito del secondo avviso di garanzia, la Boccia annuncia la ripartenza “per la mia terra”, sostenuta da Stefano Bandecchi e dal suo entourage politico ... Da ilgazzettinovesuviano.com