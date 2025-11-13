Raspadori sempre più centrale nell’Italia ma ai margini con l’Atletico Madrid Goal

Giacomo Raspadori vive una doppia “vita” calcistica: in difficoltà con l’Atletico Madrid, ma piena fiducia da parte di Gattuso, che lo schiererà titolare in Moldavia-Italia, dove all’andata segnò. Scrive Goal: “L’Italia farà molto turnover nella penultima gara delle qualificazioni ai Mondiali dove sfiderà la Moldavia anche se non si può considerare in alcun modo una riserva Giacomo Raspadori. Non nell’Italia, soprattutto da quando c’è Gennaro Gattuso in panchina visto che il tecnico stima molto l’ex Napoli e lo sta dimostrando con i fatti e le scelte. L’attaccante sarà al fianco di Gianluca Scamacca, ricomponendo una coppia che già si era vista ai tempi del Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

