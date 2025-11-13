Rapiscono un 17enne nel Pavese e chiedono 5mila euro di riscatto | due arresti

Fanpage.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Pavia hanno arrestato due giovani per sequestro di persona e rapina. Lo scorso marzo avrebbero rapito un 17enne per alcune ore chiedendo un riscatto di 5mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

rapiscono 17enne pavese chiedonoRapiscono un 17enne nel Pavese e chiedono 5mila euro di riscatto: due arresti - Lo scorso marzo avrebbero rapito un 17enne per alcune ore chiedendo un riscatto di 5mila euro. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rapiscono 17enne Pavese Chiedono