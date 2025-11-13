Querela di Mori a Borsellino la chiusura indagini riapre il caso dell’agenda rossa

L’avviso di conclusione indagini notificato a Salvatore Borsellino formalizza ciò che era trapelato nei giorni precedenti, quando – tra il 7 e l’8 novembre – il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati. La Procura di Palermo lo accusa di diffamazione aggravata dopo la querela del generale Mario Mori, l’ex capo del Ros che sostiene di essere stato vittima di affermazioni lesive della sua reputazione in relazione alla vicenda dell’ agenda rossa di Paolo Borsellino. È l’ennesimo sismografo di una ferita che non si chiude dopo trentatré anni di piste interrotte e depistaggi certificati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

