Querela di Mori a Borsellino la chiusura indagini riapre il caso dell’agenda rossa
L’avviso di conclusione indagini notificato a Salvatore Borsellino formalizza ciò che era trapelato nei giorni precedenti, quando – tra il 7 e l’8 novembre – il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati. La Procura di Palermo lo accusa di diffamazione aggravata dopo la querela del generale Mario Mori, l’ex capo del Ros che sostiene di essere stato vittima di affermazioni lesive della sua reputazione in relazione alla vicenda dell’ agenda rossa di Paolo Borsellino. È l’ennesimo sismografo di una ferita che non si chiude dopo trentatré anni di piste interrotte e depistaggi certificati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
Salvatore Borsellino è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Palermo per diffamazione aggravata, a seguito di una querela presentata dal Generale Mario Mori, in merito all’accusa che quest’ultimo sia a conoscenza del contenuto dell’agenda rossa - facebook.com Vai su Facebook
Stragi di mafia: Mori querela Salvatore Borsellino, l’ex terrorista Bellini verso l’archiviazione #Mafia #MarioMori #PaoloBellini #SalvatoreBorsellino #Stragi Vai su X
Salvatore Borsellino indagato per diffamazione: è stato querelato da Mario Mori - Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Palermo per diffamazione aggravata, a seguito di una querela presentata dal Generale Mar ... Lo riporta mondopalermo.it
“Piloto l’Antimafia? Falso”. L’ex capo del Ros Mori querela il fratello di Paolo Borsellino - L’ex capo del Ros Mori querela il fratello di Paolo Borsellino" pubblicato il 8 Novembre 2025 a firma di Giuseppe Pipit ... Da ilfattoquotidiano.it