Qualificazioni Mondiali la Norvegia abbatte i sogni dell’Italia | vittoria schiacciante sull’Estonia e pass più vicino! Tutti i risultati delle gare delle 18
Nelle Qulificazioni Mondiali in campo alle 18, dopo un primo tempo bloccato la nazionale di Haaland e compagni supera 4-1 l’Estonia a avvicina ulteriormente al pass Mondiale la Norvegia. La squadra di Solbakken, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Qualificazioni Mondiali 2026, Norvegia-Estonia 0-0 dopo i primi 45'. Alle 20.45 Moldavia-Italia. Gattuso: "Grande fiducia nei miei ragazzi" Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mondiali-2026-qualificazioni-moldavia-ita - facebook.com Vai su Facebook
#WeAre26 Qualificazioni Mondiali 2026. Vigilia di #MoldovaItalia. Cambiaghi, infortunato, lascia il ritiro. Ai microfoni del GR1, il centrocampista Samuele Ricci. Radiocronaca domani alle 20.45 su Radio1 raiplaysound.it/radio1 Di Daniele Fortuna #Nazional Vai su X
La Norvegia abbatte l’Estonia: primo posto blindato, Italia ai playoff - Haaland e compagni calano il poker con i baltici che di fatto vale la qualificazione ai Mondiali mentre gli Azzurri costretti agli spareggi ... msn.com scrive
La Norvegia ipoteca la qualificazione al Mondiale dopo 27 anni, Estonia battuta 4-1: l'Italia giocherà i playoff - Gli azzurri sperano fino al 50', poi Sorloth sblocca la partita e da lì i padroni di casa dilagano (in gol anche Haaland). Come scrive corriere.it
Norvegia-Estonia 4-1: video, gol e highlights - Nel suo penultimo impegno nel gruppo I, la Norvegia non sbaglia contro l'Estonia, che resiste solo un tempo a Haaland e compagni. Secondo sport.sky.it