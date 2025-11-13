Qualificazioni Mondiali la Norvegia abbatte i sogni dell’Italia | vittoria schiacciante sull’Estonia e pass più vicino! Tutti i risultati delle gare delle 18

Calcionews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Qulificazioni Mondiali in campo alle 18, dopo un primo tempo bloccato la nazionale di Haaland e compagni supera 4-1 l’Estonia a avvicina ulteriormente al pass Mondiale la Norvegia. La squadra di Solbakken, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

qualificazioni mondiali la norvegia abbatte i sogni dell8217italia vittoria schiacciante sull8217estonia e pass pi249 vicino tutti i risultati delle gare delle 18

© Calcionews24.com - Qualificazioni Mondiali, la Norvegia abbatte i sogni dell’Italia: vittoria schiacciante sull’Estonia e pass più vicino! Tutti i risultati delle gare delle 18

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

qualificazioni mondiali norvegia abbatteLa Norvegia abbatte l’Estonia: primo posto blindato, Italia ai playoff - Haaland e compagni calano il poker con i baltici che di fatto vale la qualificazione ai Mondiali mentre gli Azzurri costretti agli spareggi ... msn.com scrive

qualificazioni mondiali norvegia abbatteLa Norvegia ipoteca la qualificazione al Mondiale dopo 27 anni, Estonia battuta 4-1: l'Italia giocherà i playoff - Gli azzurri sperano fino al 50', poi Sorloth sblocca la partita e da lì i padroni di casa dilagano (in gol anche Haaland). Come scrive corriere.it

qualificazioni mondiali norvegia abbatteNorvegia-Estonia 4-1: video, gol e highlights - Nel suo penultimo impegno nel gruppo I, la Norvegia non sbaglia contro l'Estonia, che resiste solo un tempo a Haaland e compagni. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Qualificazioni Mondiali Norvegia Abbatte