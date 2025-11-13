Pugliano di Teano visita dei candidati presso il bene confiscato ‘Landieri’

Tempo di lettura: < 1 minuto La Cooperativa Sociale “La Strada” è lieta di invitare la cittadinanza, le istituzioni e la stampa all’evento “Beni Confiscati, Giovani ed Economia Sociale nei programmi elettorali dei candidati alle elezioni regionali”, che si terrà sabato 15 novembre alle ore 11:00 presso il bene confiscato “Antonio Landieri”, in Via Fortunato Messa snc, Pugliano di Teano (CE). L’iniziativa si svolgerà in un luogo altamente simbolico, rappresentativo della rinascita e del riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Sarà un momento di confronto concreto tra istituzioni, candidati e realtà del territorio sui temi della riqualificazione e valorizzazione dei beni confiscati, dell’integrazione con il modello dei Budget di Salute, nonché sulle politiche giovanili, sull’ economia sociale e sostenibile e sul ruolo attivo del Terzo Settore nello sviluppo locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

