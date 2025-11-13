PS3 pop-fe2 1.1 | La Guida Completa per Creare PKG PS2Classic su Linux

Se sei un appassionato di emulazione PS2 su PS3 e hai sempre voluto creare i tuoi pacchetti PS2Classic direttamente su Linux, pop-fe2 è lo strumento che fa per te. Questa utility Python, sviluppata da sahlberg e giunta alla versione 1.1, semplifica notevolmente il processo di conversione dei giochi PS2 in PKG compatibili con la modalità PS2Classic della PlayStation 3. Novità nella Versione 1.1: Supporto per il Manuale Software. L’ultimo aggiornamento introduce una funzionalità tanto attesa: il supporto per il manuale software (Software Manual). Questo arricchisce l’esperienza utente, permettendo di includere documentazione all’interno del pacchetto finale, proprio come i giochi originali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

