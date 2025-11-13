PS2 NHDDL 1.20 | Il Launcher PS2 per Neutrino Sviluppato da pcm720

La scena homebrew della PlayStation 2 continua a sorprenderci con strumenti sempre più raffinati. Oggi parliamo di  NHDDL, un launcher per  Neutrino v1.2.0  sviluppato da  pcm720  che sta attirando l’attenzione per le sue funzionalità avanzate e la sua integrazione con dispositivi moderni. Cos’è NHDDL?. NHDDL è un launcher per Neutrino che scansiona dispositivi MMCE, APA o FATexFAT formattati (come hard disk e unità USB) alla ricerca di file ISO, li elenca e avvia l’ISO selezionato tramite Neutrino. Non è un tentativo di sostituire Open PS2 Loader (OPL), ma uno strumento specializzato che sfrutta le capacità di Neutrino. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

