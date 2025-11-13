Prosecco a rischio esplosione un milione di bottiglie richiamate negli Usa | Non riportatele nei punti vendita è pericoloso

Circa 941.400 bottiglie di Prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene, prodotto da Costco, sono state richiamate dal commercio dopo che alcuni lotti hanno mostrato un rischio quantomeno insolito: la possibilità che le bottiglie esplodano, o meglio si rompano «improvvisamente, anche se non maneggiate o utilizzate». Il provvedimento arriva dalla Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo (Cpsc), che ha già raccolto attraverso la F&F Fine Wines dieci segnalazioni, tra cui una in cui un consumatore è rimasto ferito da scaglie di vetro. Secondo le prime verifiche, il problema sarebbe legato a un difetto di pressione interna alla bottiglia o a un’anomalia del vetro. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nel 2024 il rischio di povertà in Italia è al 18,9%, superiore alla media Ue27 - facebook.com Vai su Facebook

Prosecco a rischio esplosione, un milione di bottiglie richiamate negli Usa: «Non riportatele nei punti vendita, è pericoloso» - 400 bottiglie di Prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene, prodotto da Costco, sono state richiamate dal commercio dopo che alcuni lotti hanno mostrato un rischio quantomeno insolito: la po ... Secondo open.online

Usa: ritirate quasi un milione di bottiglie di Prosecco per rischio esplosione - La Commissione per la sicurezza dei prodotti ha ordinato il ritiro di bottiglie di Prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene, marchio Costco, per rischio di esplosione dovuto a difetti del vetro o pre ... Lo riporta italiaatavola.net

Ritirate quasi un milione di bottiglie di prosecco, sono a rischio esplosione - La Commissione per la Sicurezza dei Prodotti di Consumo (CPSC) degli Stati Uniti ha annunciato il ritiro di circa 941. Secondo ilfattovesuviano.it