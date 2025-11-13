Prometeon Tyre Group le tante novità in mostra a Solutrans 2025
Prometeon Tyre Group, un colosso industriale riconosciuto per la sua leadership nel comparto degli pneumatici per i segmenti Industrial, Agricolture e OTR, fa il suo esordio alla fiera Solutrans. Questo appuntamento, considerato la principale vetrina continentale dedicata al trasporto su gomma e ai veicoli destinati all’uso commerciale, si svolge all’ Eurexpo di Lione dal 18 al 22 novembre 2025. La partecipazione di Prometeon con uno spazio espositivo dedicato, collocato presso il Padiglione 3 (stand C 115), rappresenta un segnale inequivocabile del radicamento più saldo dell’azienda nel tessuto economico francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Da circa sei mesi Luca Frangi è stato nominato Managing Director Italy di Prometeon Tyre Group, portando con sé un bagaglio di esperienza di 20 anni in Pirelli — dove ha ricoperto ruoli di responsabilità in Italia e all’estero — e altri 3-4 anni in Prometeon co - facebook.com Vai su Facebook
Prometeon Tyre Group, le tante novità in mostra a Solutrans 2025 - Prometeon a Solutrans 2025 rafforza la presenza in Francia, presentando pneumatici e soluzioni digitali avanzate per la gestione delle flotte ... Secondo ilgiornale.it
Prometeon Tyre Group ad Agritechnica con la Serie 02 per il settore Agro - Prometeon Tyre Group, azienda leader nel settore dei pneumatici Industrial, Agricolture e OTR, sarà presente all’edizione 2025 di Agritechnica, la ... Da pneusnews.it
Prometeon Tyre Group sarà presente al Transpotec Logitec - Presso il proprio proprio spazio, presso il Padiglione 22, stand L01 N02, l’azienda presenterà in esclusiva tante novità. Scrive reportmotori.it