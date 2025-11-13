Probabili formazioni Angola Argentina le idee di Scaloni per l’amichevole di domani | da Lautaro a Messi

Inter News 24 , ecco cosa filtra sull’Albiceleste. Nessuna pausa per Lautaro Martinez, che passa senza sosta dalle fatiche con l’Inter a quelle con la nazionale argentina. Il capitano nerazzurro è pronto a scendere di nuovo in campo con la Seleccion. L’Albiceleste sarà impegnata domani, venerdì 14 novembre, in un’amichevole internazionale contro l’Angola. Il Toro titolare nel tridente con Messi. Secondo quanto raccolto dai colleghi argentini di TyC Sports, la presenza del “Toro” nell’undici titolare è data per certa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Angola Argentina, le idee di Scaloni per l’amichevole di domani: da Lautaro a Messi

