Prevenzione e servizi per la salute | oltre 600 prestazioni nell’open day dell’Asp di Palermo a Cinisi

È stata una giornata interamente dedicata alla prevenzione quella vissuta oggi a Cinisi, dove l’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’Asp di Palermo ha fatto tappa con i propri ambulatori mobili e con un’ampia offerta di servizi sanitari gratuiti. L’iniziativa è stata organizzata in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

