Predator badlands raggiunge un importante traguardo al box office al termine della prima settimana

contesto e successo commerciale di Predator: Badlands. Il film Predator: Badlands ha raggiunto un risultato di grande rilievo nel mercato cinematografico nazionale, superando tutte le aspettative in appena una settimana di programmazione. L’ultima incarnazione della saga, diretta da David Michôd, si inserisce come il nono film della serie e rappresenta la settima uscita in sala, confermandosi come uno dei capitoli più performanti in termini di incassi. prestazioni al botteghino e record di incassi. Il film ha ottenuto un miglior debutto di sempre nel franchise, riuscendo a incassare circa 2,3 milioni di dollari nel solo giorno di apertura, mercoledì 12 novembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

