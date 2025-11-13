Potenza Picena morire di lavoro | malore in un campo lungo la strada Regina deceduto bracciante agricolo di 59 anni Vano ogni soccorso
POTENZA PICENA Aveva lavorato nei campi, morto un pakistano di 59 anni. É successo vicino alla strada Regina, in un tratto tra i territori di Potenza Picena e Recanati. È morto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Niche Poliambulatorio is in Porto Potenza Picena. - facebook.com Vai su Facebook
Potenza Picena, morire di lavoro: malore in un campo lungo la strada Regina, deceduto 59enne. Vano ogni soccorso - POTENZA PICENA Si sente male mentre è a lavoro nei campi, morto un pakistano di 59 anni. Scrive msn.com
Malore dopo il lavoro, morto bracciante straniero nel Maceratese - Un bracciante agricolo di 59 anni è morto una volta terminato il lavoro in un campo tra i Comuni di Potenza Picena e Recanati, nel Maceratese, vicino alla strada Regina. Come scrive ansa.it