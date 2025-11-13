Potenza Picena morire di lavoro | malore in un campo lungo la strada Regina deceduto 59enne Vano ogni soccorso
POTENZA PICENA Si sente male mentre è a lavoro nei campi, morto un pakistano di 59 anni. É successo in un campo adiacente alla strada Regina, in un tratto tra i territori di Potenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
