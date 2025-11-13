Potenza 42enne ai domiciliari sorpreso a nascondere droga in strada | sequestrati cocaina e hashish

Arrestato a Potenza un uomo di 42 anni per detenzione e spaccio di droga: sequestrati cocaina e hashish durante un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Potenza, 42enne ai domiciliari sorpreso a nascondere droga in strada: sequestrati cocaina e hashish

