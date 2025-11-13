Negli oltre trent’anni dalla sua prima comparsa in televisione, Power Rangers si prepara ad affrontare una delle trasformazioni più radicali della sua storia. La serie, simbolo di reinvenzioni continue, sta per subire un cambiamento destinato a definire il suo futuro, segnando una svolta decisiva nella sua identità. Per la prima volta, i Power Rangers intraprenderanno un percorso senza il supporto diretto del legame con Super Sentai, società giapponese che ha fornito la base tecnica e stilistica della serie. Analizzeremo le implicazioni di questa svolta, le ragioni alla base della fine della partnership con Toei, e le opportunità che si profilano per il franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Possono i power rangers sopravvivere senza super sentai