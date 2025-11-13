Possibile presenza di corpi estranei Ritirato risotto di famosissima marca
Nelle ultime ore un avviso ha iniziato a circolare con insistenza, mettendo in allerta tantissimi consumatori. Un richiamo che riguarda uno dei prodotti più acquistati e presenti nelle dispense italiane, e che ha creato molta preoccupazione tra chi, magari, lo ha già portato a casa senza immaginare nulla. La segnalazione riguarda infatti alcune confezioni di Risotto alla Milanese Knorr da 175 grammi, ritirate per la possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici. Un rischio che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza alimentare. Secondo l’avviso ufficiale, i lotti richiamati sono cinque e sono tutti usciti dallo stabilimento Unilever di Sanguinetto, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
