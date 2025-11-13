Poker della Norvegia all' Estonia Le doppiette di Sorloth e Haaland trascinano gli scandinavi al Mondiale
Durano solo 45 minuti le speranze dell’Italia di restare in corsa per la qualificazione diretta ai Mondiali. La Norvegia vince (4-1) e convince anche contro l'Estonia in un match sbloccato, però, solo nella ripresa grazie alle doppiette di Sorloth e Haaland. Per gli estoni oltre alla soddisfazione d’aver resistito per tutto il primo tempo anche il gol della bandiera segnato da Saama quando la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
