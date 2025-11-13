planisium roma inaugurazione del nuovo bistrot che unisce cucina pugliese e tradizione capitolina

Roma, 13 novembre 2025. L’apertura di Planisium Roma, nuovo bistrot ispirato alle radici pugliesi e alla cultura gastronomica della Capitale, ha registrato un esordio particolarmente positivo, confermando l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori per un progetto che unisce identità territoriali differenti in un’unica proposta. Un progetto che nasce dall’incontro tra Puglia e Roma . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

