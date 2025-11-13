Pink Floyd il mondo celebra l’album Wish You Were Here | in Italia eventi a Milano e Roma
credit: Storm Thorgerson MILANO – I Pink Floyd hanno annunciato la riedizione del loro album epocale “Wish You Were Here” del 1975 che, a 50 anni dalla sua uscita, suona ancora intenso e vitale come allora, meritando di essere celebrato e approfondito. La speciale edizione per l’anniversario, “Wish You Were Here 50”, in uscita il 12 dicembre per Sony Music, consentirà ai fan, per la prima volta, di immergersi più a fondo in un momento cruciale della storia dei Pink Floyd. Sul sito dei Pink Floyd è presente Dear Pink Floyd Experience www.pinkfloyd.comdear-pink-floyd: uno spazio digitale interattivo dove i fan di tutto il mondo possono condividere poesie, ricordi e riflessioni ispirate alla musica della band. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
39 anni fa, l'11 novembre 1986, Nick Mason e David Gilmour annunciavano, in una dichiarazione ufficiale, che avrebbero ripreso le attività di Pink Floyd anche senza la presenza di Roger Waters -- principale compositore lirico del gruppo fino ad allora, e ch - facebook.com Vai su Facebook
Pink Floyd: ristampa, inediti ed eventi per "Wish you were here" rockol.it/news-755198/pi… Vai su X
Pink Floyd, il mondo celebra l’album “Wish You Were Here”: in Italia eventi a Milano e Roma - I Pink Floyd hanno annunciato la riedizione del loro album epocale “Wish You Were Here” del 1975 che, a 50 anni dalla sua uscita, suona ancora ... Segnala lopinionista.it
“Wish You Were Here” compie cinquant’anni - “Wish You Were Here”, uno degli album più iconici e significativi nella storia dei Pink Floyd, celebra il suo cinquantesimo anniversario, e tra gli appassionati della leggendaria band britannica ... Si legge su rockol.it
Pink Floyd: ristampa, inediti ed eventi per "Wish you were here" - Partiti ufficialmente lo scorso 12 settembre, quando ricorreva l'anniversario esatto dell'uscita, i festeggiamenti legati ai 50 anni di "Wish you where here" dei Pink Floyd entrano nel vivo. Come scrive rockol.it