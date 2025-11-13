Pink Floyd il mondo celebra l’album Wish You Were Here | in Italia eventi a Milano e Roma

credit: Storm Thorgerson MILANO – I Pink Floyd hanno annunciato la riedizione del loro album epocale “Wish You Were Here” del 1975 che, a 50 anni dalla sua uscita, suona ancora intenso e vitale come allora, meritando di essere celebrato e approfondito. La speciale edizione per l’anniversario, “Wish You Were Here 50”, in uscita il 12 dicembre per Sony Music, consentirà ai fan, per la prima volta, di immergersi più a fondo in un momento cruciale della storia dei Pink Floyd. Sul sito dei Pink Floyd è presente Dear Pink Floyd Experience www.pinkfloyd.comdear-pink-floyd: uno spazio digitale interattivo dove i fan di tutto il mondo possono condividere poesie, ricordi e riflessioni ispirate alla musica della band. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

