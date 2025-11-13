Pinarello torna nel ciclismo | nel 2026 sarà title partner di ‘Q36.5 Pro Cycling Team’

Roma, 13 novembre 2025 - Nel 2026 saranno diverse le novità, anche a livello di nomenclatura, nel panorama ciclistico internazionale: una riguarda il ‘ Q36.5 Pro Cycling Team’, che dal prossimo gennaio non utilizzerà più le bici griffate Scott, partnership iniziata nel 2023 (anno di nascita della formazione svizzera), bensì mezzi Pinarello, azienda che diventerà anche title sponsor.   La nuova Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team.   Nascerà, così, la Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, una squadra che resterà di categoria Professional come oggi, ma con una novità: la possibilità di partecipare a tutti gli eventi della categoria World Tour (quella principale) grazie a una wild card praticamente sempre in tasca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

