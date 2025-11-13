Pinarello torna nel ciclismo | nel 2026 sarà title partner di ‘Q36.5 Pro Cycling Team’
Roma, 13 novembre 2025 - Nel 2026 saranno diverse le novità, anche a livello di nomenclatura, nel panorama ciclistico internazionale: una riguarda il ‘ Q36.5 Pro Cycling Team’, che dal prossimo gennaio non utilizzerà più le bici griffate Scott, partnership iniziata nel 2023 (anno di nascita della formazione svizzera), bensì mezzi Pinarello, azienda che diventerà anche title sponsor. La nuova Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team. Nascerà, così, la Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, una squadra che resterà di categoria Professional come oggi, ma con una novità: la possibilità di partecipare a tutti gli eventi della categoria World Tour (quella principale) grazie a una wild card praticamente sempre in tasca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
23 NOVEMBRE 2025 – ANELLO DI PROCENO GRAVEL La Cicloturistica Anello di Proceno Gravel torna anche quest’anno con un’edizione tutta da scoprire! Un evento nato per promuovere il territorio dell’Alta Tuscia e far conoscere, pedalata dopo p - facebook.com Vai su Facebook
Pinarello torna nel ciclismo: nel 2026 sarà title partner di ‘Q36.5 Pro Cycling Team’ - Grande soddisfazione da parte dell'azienda veneta: "Felici di riportare il marchio in gruppo". sport.quotidiano.net scrive
PINARELLO DIVENTA TITLE SPONSOR DEL TEAM PINARELLO – Q36.5 PRO CYCLING TEAM - 5 Pro Cycling Team, segnando un traguardo storico: il marchio diventa per la prima volta Title Sponsor. Come scrive tuttobiciweb.it