Picchiano e sequestrano un minorenne e gli chiedono 5mila euro di riscatto | baby gang arrestata

Landriano (Pavia), 13 novembre 2025 - Dopo otto mesi di indagini e una complessa attività investigativa, martedì i carabinieri della stazione di Landriano, hanno tratto in arresto due giovani ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo estorsivo e rapina. Stando a quanto ricostruito dai militari, il 2 marzo scorso a Landriano, Comune di 6.559 abitanti della provincia di Pavia, al confine con la città metropolitana di Milano, due persone avrebbero sequestrato un minorenne con l'obiettivo di richiedere il riscatto di una somma di 5mila euro. Stradella, don Daniele Lottari picchiato da una baby gang. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Picchiano e sequestrano un minorenne e gli chiedono 5mila euro di riscatto: baby gang arrestata

