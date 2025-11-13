Piattaforma di intelligenza artificiale per i nutrizionisti palermitano vince la Champions League delle startup

Un giovane palermitano tra i vincitori della StartCup Lombardia 2025, competizione spesso definita come la “Champions League" delle startup per il suo alto livello di selezione e innovazione. Alessandro Cosentino, 28 anni, originario di Palermo, ha ricevuto il Premio ICT & Services, che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

