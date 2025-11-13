Piattaforma di intelligenza artificiale per i nutrizionisti palermitano vince la Champions League delle startup

Palermotoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane palermitano tra i vincitori della StartCup Lombardia 2025, competizione spesso definita come la “Champions League" delle startup per il suo alto livello di selezione e innovazione. Alessandro Cosentino, 28 anni, originario di Palermo, ha ricevuto il Premio ICT & Services, che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Vitality e Google insieme per offrire soluzioni per la salute basate sull’intelligenza artificiale a milioni di persone - La partnership mira a migliorare i risultati in ambito sanitario e a trasformare il settore delle assicurazioni sanitarie e sulla vita. Come scrive insurzine.com

Il “trillionaire” Musk e la marcia indietro dell’Europa sull’AI - Lo abbiamo sentito dire a lungo e oggi lo vediamo accadere: l’intelligenza artificiale ha fatto irruzione nel mercato del lavoro e ne ha cambiato gli equilibri. Riporta ilsole24ore.com

Vitality e Google insieme: nasce Vitality AI, la piattaforma che trasforma la prevenzione in scienza personalizzata - Vitality e Google lanciano Vitality AI: intelligenza artificiale e dati per offrire consigli personalizzati e rivoluzionare le assicurazioni sanitarie. Segnala money.it

Cerca Video su questo argomento: Piattaforma Intelligenza Artificiale Nutrizionisti