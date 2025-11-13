Perché Lorenzo Musetti è stato eliminato a parità di vittorie con Fritz e De Minaur | la classifica del girone
Si è chiuso il Gruppo Jimmy Connors del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto tutti i tre match disputati e si è assicurato il primo posto, avendo anche la certezza matematica del numero 1 nel ranking a fine anno. Per il secondo posto sono arrivati con una vittoria e due sconfitte l’australiano Alex de Minaur, lo statunitense Taylor Fritz e Lorenzo Musetti: il primo criterio per rompere la parità era quello della miglior percentuale di set vinti: il nordamericano e l’oceanico si sono attestati al 42.86%, Musetti si è fermato al 28.57%. Per questo motivo Musetti ha chiuso al quarto posto nel girone, mentre a quel punto ad essere risolutivo tra Fritz e de Minaur è stato lo scontro diretto, vinto quest’oggi dall’australiano in due set: de Minaur ha così arpionato il secondo posto e sfiderà Jannik Sinner in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ho visto Musetti giocare a tennis, ho la sindrome di Stendhal perché Lorenzo è la bellezza del viaggio. In un paese che guarda in maniera ossessiva e compulsiva soltanto al risultato, Lorenzo è la bellezza del viaggio. Un cammino graduale, un itinerario moz - facebook.com Vai su Facebook
Musetti vince il derby con Darderi a Shanghai, adesso la sfida decisiva per le Atp Finals: “Sì, sarà importantissima per andare a Torino” - Lorenzo Musetti batte Luciano Darderi nel derby di terzo turno nel Masters 1000 a Shanghai (si è ritirato invece Jannik Sinner) e si qualifica per gli ottavi di finale, dove sfiderà Felix ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Musetti-Shevchenko, semifinale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Prosegue a gonfie vele la trasferta in Asia di Lorenzo Musetti, che ribadisce un gran feeling con l'ATP 250 di Chengdu. Da corrieredellosport.it
Musetti sta meglio: proverà ad esserci a Shanghai, ma senza rischiare. L'obiettivo sono le Finals - È ancora presto per sapere se riuscirà a recuperare per il Masters 1000 di Shanghai, ma le sensazioni sono positive. Secondo gazzetta.it