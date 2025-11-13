Perché l'Italia deve vincere contro Moldavia e Norvegia anche in chiave playoff per i Mondiali

La Nazionale si giocherà il tutto per tutto nei playoff di marzo, ma avere un ottimo piazzamento nella speciale classifica delle selezioni può essere fondamentale per confidare in un eventuale abbinamento 'favorevole' nei gruppi della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Jannik Sinner chiarisce il motivo per cui ha rinunciato alla Coppa Davis: una scelta consapevole per far recuperare il corpo dopo l'intensa stagione. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/jannik-sinner-assenza-coppa-davis-perch-italia-parla-questo-840128.html - facebook.com Vai su Facebook

Perché l’Italia deve vincere contro Moldavia e Norvegia anche in chiave playoff per i Mondiali - La Nazionale si giocherà il tutto per tutto nei playoff di marzo, ma avere un ottimo piazzamento nella speciale classifica delle selezioni può essere ... Come scrive fanpage.it

Italia al Mondiale 2026 senza playoff? Quasi impossibile, ecco cosa deve succedere - Gli azzurri non controllano più il proprio destino: differenza reti ormai irrecuperabile, rimonta quasi impossibile senza un passo falso di Haaland e compagni. Si legge su msn.com

Italia, Locatelli: "Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme, questa deve essere la base" - Il centrocampista dell’Italia Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3- Da tuttomercatoweb.com