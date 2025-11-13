Partenariato pubblico-privato Falcomatà | Indispensabile per le nuove sfide digitali

"Digitalizzazione, utilizzo dell'AI, senza trascurare privacy e cybersicurezza, sono le sfide che la Pubblica Amministrazione si trova ad affrontare in questi tempi, e per farlo in modo efficiente non può rinunciare a modelli legati al partenariato pubblico-privato".Sono le parole del sindaco.

