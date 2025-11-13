Parcheggi interrati il municipio convoca un consiglio straordinario su piazza Capponi
L’apertura di un cantiere in Piazza Arrico Capponi continua a non convincere. L’idea di realizzare un parcheggio interrato nella zona, a poca distanza da piazza San Pietro, aveva attirato le critiche dei cittadini e della giunta che, poi, è riuscita a far modificare il progetto. La nuova versione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
