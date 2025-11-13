Doppia vittoria di misura nei tempi regolamentari sulle formazioni di Bucarest per le squadre italiane impegnate nella terza giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: Trieste piega la Dinamo per 17-16, mentre Savona è corsara nella capitale romena contro la Steaua per 10-11. Nel Gruppo B la Pallanuoto Trieste piega i romeni della Dinamo Bucarest, sconfitti con lo score di 17-16, raggiungendo Barcellona e Szolnoki in testa al raggruppamento a quota 6. In un match ricco di sorpassi e controsorpassi i giuliani di Maurizio Mirarchi, nuovo assistente di Sandro Campagna al Settebello, dopo il 4-4 del primo quarto, sembrano allungare e poter gestire l’incontro, arrivando a metà gara sul 9-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Savona e Trieste vittoriose nel terzo turno di Euro Cup