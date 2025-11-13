outplacement una via per ricollocarsi in significativa espansione

Roma, 13 novembre 2025 – Il r icollocamento guidato di chi perde un posto di lavoro o decide di dimettersi per cercare altre opportunità appare non solo in crescita, ma anche a prova di efficacia. Da un’analisi di AISO, Associazione italiana delle società di outplacement, emerge che nel primo semestre del 2025, il successo del percorso di outplacement è vicino al 90%, dato che testimonia il successo di un programma personalizzato e intensivo. È significativo che dopo soli 4,5 mesi medi (dato in leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2024, ovvero 4,8 mesi), siano già rientrati nel mercato il 68% dei lavoratori (impiegati di primo livello, quadri e dirigenti), mentre il restante 22% circa rientra nel mercato con un tempo medio un po’ più lungo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

