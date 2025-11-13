Operaio morto nel depuratore la madre e la sorella ora chiedono giustizia
Chiedono che sia fatta ''piena luce'' la madre e la sorella di Antonio Pirretti, il lavoratore che ha perso la vita il 7 febbraio scorso nell'impianto di depurazione dell'Acquedotto Lucano di Ferrandina (Matera), gestito da una società di Santa Maria Capua Vetere. Il 18 novembre, davanti al gip. 🔗 Leggi su Casertanews.it
