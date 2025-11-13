Operai sul tetto del cantiere | Non ci pagano da 3 mesi siamo disperati Senza soldi per la colazione offerta dal bar

Ravenna, 13 novembre 2025 – Si sono barricati sul tetto del palazzo all’angolo tra via di Roma e via Diaz per protesta verso la ditta per cui lavorano perché, denunciano, non vengono pagati da tre mesi. Quattro degli otto operai dell’ impresa Edil Batik, compreso il titolare, Ecevi Batik, nel tardo pomeriggio, dopo un’accesa discussione con il geometra della ditta appaltatrice sotto i portici del palazzo, sono saliti sul tetto. La minaccia di un incendio?. In pochi minuti una piccola folla si è radunata in strada, sono arrivati i vigili del fuoco, polizia e carabinieri, l’area è stata transennata e a un certo punto si è diffusa anche la notizia che i quattro minacciassero di dare fuoco al ‘cappotto’ sul tetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operai sul tetto del cantiere: “Non ci pagano da 3 mesi, siamo disperati”. Senza soldi per la colazione, offerta dal bar

