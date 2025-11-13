Omicidio Mattarella l’ex prefetto resta ai domiciliari | è accusato per depistaggio

Palermo, 13 novembre 2025 – Resta ai domiciliari Filippo Piritore, l’ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Palermo che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali. Sentito dai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer – mai repertato, né sequestrato – secondo i magistrati, Piritore ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui avrebbe  contribuito a sviare le indagini funzionali anche al rinvenimento del guanto, mai ritrovato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

