Nuovo San Siro svelate le cifre del primo finanziamento di Inter e Milan | si va oltre i 300 milioni di euro!

Inter News 24 I creditori e tutti i dettagli. Dopo l’ufficiale passaggio di proprietà dello Stadio Giuseppe Meazza, Calcio e Finanza ha analizzato i documenti ufficiali dell’operazione, facendo luce sui numeri e sulle complesse sfaccettature finanziarie. Il sito esperto di finanza calcistica si è concentrato sul primo, massiccio finanziamento, un’operazione che vale 354 milioni di euro. Questa somma, come si legge sui documenti, sarà coperta “in parte con risorse proprie ed in parte facendo ricorso ad indebitamento finanziario”, delineando la strategia economica che supporterà il progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro, svelate le cifre del primo finanziamento di Inter e Milan: si va oltre i 300 milioni di euro!

