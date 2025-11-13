Nuovo modulo di fatturazione elettronica italiana per WHMCS | integrazione completa con Fatture in Cloud

Gianluca Iannotta, ceo di Tublat, ha annunciato il rilascio di un nuovo modulo di fatturazione elettronica italiana per WHMCS, pensato per semplificare la gestione fiscale di aziende, web agency e provider. Il modulo, completamente integrato con Fatture in Cloud, permette di emettere fatture, autofatture, note di debito e note di credito direttamente dalla piattaforma WHMCS, con un flusso automatizzato e conforme alla normativa italiana. Tra le principali funzionalità figurano l’invio diretto dei documenti allo SDI, l’archiviazione interna su WHMCS, la gestione multi-azienda e di vari regimi fiscali, l’applicazione automatica della marca da bollo e la numerazione personalizzabile di ogni documento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

