Nuovo modulo di fatturazione elettronica italiana per WHMCS | integrazione completa con Fatture in Cloud
Gianluca Iannotta, ceo di Tublat, ha annunciato il rilascio di un nuovo modulo di fatturazione elettronica italiana per WHMCS, pensato per semplificare la gestione fiscale di aziende, web agency e provider. Il modulo, completamente integrato con Fatture in Cloud, permette di emettere fatture, autofatture, note di debito e note di credito direttamente dalla piattaforma WHMCS, con un flusso automatizzato e conforme alla normativa italiana. Tra le principali funzionalità figurano l’invio diretto dei documenti allo SDI, l’archiviazione interna su WHMCS, la gestione multi-azienda e di vari regimi fiscali, l’applicazione automatica della marca da bollo e la numerazione personalizzabile di ogni documento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gattuso cambia di nuovo modulo, e c'è un possibile esordio - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti e il nuovo modulo #Juve: #Koopmeiners cambia ancora, la difesa pure. Chi gioca davanti Vai su X
Fatturazione elettronica e nuove regole IVA per oltre 112 mila società sportive: cosa cambia dal 1° gennaio 2026 - Prestazioni sportive esenti IVA, obbligo di partita IVA e fatturazione elettronica, per ASD e SSD italiane inizia un nuovo capitolo fiscale. corrierequotidiano.it scrive
Passa alla Fatturazione Elettronica di Aruba alla cifra simbolica di 1 euro - Per i primi tre mesi, poi al termine del periodo promozionale il costo annuale è di soli 29,90 euro (più IVA). Si legge su punto-informatico.it
Obbligo fattura elettronica: i forfettari esclusi fino al 2024 - Ci sono alcuni aspetti rilevanti nella norma sul nuovo obbligo di fattura elettronica esteso dal 1° luglio 2022 anche ai contribuenti forfettari e contenuta nel decreto PNRR: la nuova identificazione ... Da pmi.it