Nuovo film reunion di hannibal promette tanta violenza quanto la serie in aggiornamento sul rating

Jumptheshark.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dust bunny: il nuovo film con rating r dell’mpa e la partecipazione di mads mikkelsen. Il film Dust Bunny ha ottenuto recentemente una valutazione ufficiale dall’MPA, che ha deciso di assegnare un rating R. Questa decisione indica che il pellicola presenta contenuti violenti che si allineano a quanto visto in serie come Hannibal. Il lungometraggio, diretto dal creatore della serie e interpretato dall’attore protagonista Mads Mikkelsen, affronta una trama che coinvolge una giovane ragazza e un suo vicino assassino, chiamato a eliminare una creatura sotto il suo letto. valutazione dell’mpa e contenuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

nuovo film reunion di hannibal promette tanta violenza quanto la serie in aggiornamento sul rating

© Jumptheshark.it - Nuovo film reunion di hannibal promette tanta violenza quanto la serie in aggiornamento sul rating

Altre letture consigliate

nuovo film reunion hannibalLa Mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano nel nuovo film! La reunion è ufficiale - Brendan Fraser e Rachel Weisz riprenderanno i loro ruoli nel quarto capitolo del franchise de La Mummia, che sarà diretto dai registi di Scream VI ... Secondo cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Film Reunion Hannibal