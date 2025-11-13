Nuovo film reunion di hannibal promette tanta violenza quanto la serie in aggiornamento sul rating

dust bunny: il nuovo film con rating r dell’mpa e la partecipazione di mads mikkelsen. Il film Dust Bunny ha ottenuto recentemente una valutazione ufficiale dall’MPA, che ha deciso di assegnare un rating R. Questa decisione indica che il pellicola presenta contenuti violenti che si allineano a quanto visto in serie come Hannibal. Il lungometraggio, diretto dal creatore della serie e interpretato dall’attore protagonista Mads Mikkelsen, affronta una trama che coinvolge una giovane ragazza e un suo vicino assassino, chiamato a eliminare una creatura sotto il suo letto. valutazione dell’mpa e contenuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo film reunion di hannibal promette tanta violenza quanto la serie in aggiornamento sul rating

Altre letture consigliate

Pierfrancesco Favino, tra i volti più intensi del cinema italiano, conquista il grande schermo ne “Il Maestro”, il nuovo film di Andrea Di Stefano, da oggi al cinema Vincitore di due David di Donatello, quattro Nastri d’Argento e della Coppa Volpi a Venezia, Favi - facebook.com Vai su Facebook

La Mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano nel nuovo film! La reunion è ufficiale - Brendan Fraser e Rachel Weisz riprenderanno i loro ruoli nel quarto capitolo del franchise de La Mummia, che sarà diretto dai registi di Scream VI ... Secondo cinema.everyeye.it