Nove mesi da record per Poste Italiane | mai così bene dalla quotazione
Mai così bene. I primi nove mesi del 2025 sono i migliori di sempre per Poste Italiane, da quando è avvenuta la quotazione in Borsa nel 2015. L’utile netto cresce dell’11,2% a 1,77 miliardi, i ricavi sono pari a 9,6 miliardi (+4% annuo) e il risultato operativo adjusted è in crescita del 10% a 2,5 miliardi. Nuovi “risultati straordinari”, come sottolinea l’amministratore delegato, Matteo Del Fante, dopo “cinque trimestri consecutivi con una performance a livello record”. Risultati che portano a confermare la guidance 2025 dopo la revisione al rialzo di luglio. Tornando ai dati, i ricavi sono in crescita del 4% a 3,2 miliardi nel terzo trimestre e l’ebit adjusted dei tre mesi si attesta a 856 milioni (+8,5%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
