Norvegia virtualmente ai Mondiali con le doppiette di Sorloth e Haaland Estonia travolta

Primo tempo di sofferenza per i nordici. Nella ripresa, in 12', le reti dei due bomber fanno la differenza. Accorcia Saarma. Dopo 27 anni la rassegna iridata è a un passo per la squadra di Solbakken, a +6 punti sugli Azzurri (che hanno una gara in meno) e +19 di differenza reti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norvegia virtualmente ai Mondiali con le doppiette di Sorloth e Haaland, Estonia travolta

Contenuti che potrebbero interessarti

Il celebre chef è stato nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia 2025 dal Norwegian Seafood Council (NSC), l’ente che promuove il pesce norvegese nel mondo. - facebook.com Vai su Facebook

L'Estonia dura un tempo: Norvegia virtualmente ai Mondiali. Italia condannata ai play-off - 0 l'Estonia nella penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali e strappa virtualmente il pass per la competizione che nell'estate del 2026, condannando l'Italia ai ... Secondo corrieredellosport.it

Norvegia-Estonia 4-1, l'Italia può andare ancora ai Mondiali senza playoff? Serve un'improbabile goleada - La Norvegia è a un passo dalla qualificazione al mondiale 2026. Da msn.com

Mondiali, l’Italia condannata a qualificarsi tramite i play-off: le speranze azzurre durano un tempo, poi la Norvegia dilaga con l’Estonia - Ma per 45 minuti gli azzurri ci hanno sperato, poi la Norvegia l’ha sbloccata e ha spento tutti i sogni. Secondo ilfattoquotidiano.it